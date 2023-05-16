Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во вторник, 16 мая, проведёт очередной раунд переговоров с представителями Конгресса по вопросу повышения потолка государственного долга. Об этом сообщили в администрации президента.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что во встрече, которая состоится в 15:00 по столичному времени (22:00 по московскому времени), также примут участие спикер палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел и лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис.

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен в начале мая заявила о близости возможного дефолта в случае, если руководство не предпримет ряд каких-либо мер. По прогнозам ведомства, уже к началу лета обслуживание госдолга может стать невозможным.

Ранее представители Республиканской партии США отказались поднимать потолок государственного долга без предварительного сокращения госрасходов администрацией президента.