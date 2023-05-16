Рим, 16 мая, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Телевидение Италии в честь визита президента Украины Владимира Зеленского утвердило день фейков и пропаганды. Об этом во вторник, 16 мая, сообщило издание Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«В субботу, в связи с визитом [Владимира] Зеленского в Рим, государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды», — заявила обозреватель итальянского издания Даниэла Раньери.

По её словам, в ходе ток-шоу Porta a porta журналисты задавали украинскому президенту ненужные вопросы, обходя при этом острые и неудобные темы, на которые Зеленскому было бы сложно ответить.

Раньери отметила, что все ответы Зеленского на вопросы ведущих так или иначе сводились к критике президента России Владимира Путина.

Напомним, Владимир Зеленский посетил Италию и Ватикан в субботу, 13 мая, а день спустя прибыл в Германию, где встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Позднее президент Украины также прибыл во Францию, затем в Великобританию.