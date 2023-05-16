Немецкие танкисты пожаловались на трудности в обучении украинских военных обращению с техникой

Берлин, , 03:46 — REGNUM Жалобы на сложности в обучении солдат украинской армии правилам эксплуатации тяжёлой военной техники поступают от немецких танкистов. Об этом 15 мая заявил начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии полковник Хайко Диль, сообщает пресс-служба бундесвера.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил Диль, основные сложности возникли из-за языкового барьера в связи с отсутствием необходимого количества переводчиков. В процессе обучения украинских военных приходится переводить инструкции и указания с немецкого на русский и на украинский. Для этого требуется большое количество переводчиков, общаться с украинскими солдатами один на один немецкие военнослужащие не в состоянии.

Диль подчеркнул, что переводчики в немецкой армии есть, но они загружены текущими задачами и не могут беспрерывно присутствовать при обучении украинцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава минобороны Германии Борис Писториус, поставки Киеву боевых танков Leopard 1 A5 только начались.