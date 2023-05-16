Париж, 16 мая, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон отверг характеристику «презрительный», которую приписывают ему жители Франции. Об этом он заявил в эфире телеканала TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его словам, к презрению склоны люди, которые не хотят слышать мнение других. Французский лидер подчеркнул, что «настоящее презрение — это врать людям», чего он якобы избегает.

Вместе с тем Макрон признал, что «часто бывает жестоким». Глава государства отметил, что продолжает поездки в регионы, чтобы общаться с гражданами, несмотря на протесты, которыми сопровождаются его визиты.

Президент добавил, что не занимался бы этой деятельностью, если бы испытывал презрение к населению.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Эммануэль Макрон утвердил закон о пенсионной реформе во Франции, которая начнётся с осени 2023 года. 17 апреля он заявил, что французское общество «очевидно» не приняло эту реформу, и выразил сожаление по поводу того, что «консенсус по инициативе так и не был найден».

25 апреля жители французского города Гренобль в ходе акции протеста против пенсионной реформы сожгли чучело Эммануэля Макрона.