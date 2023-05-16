Визит президента Украины в страны Запада приблизил получение истребителей
Киев, 16 мая 2023, 03:33 — REGNUM Облёт президентом Украины Владимиром Зеленским европейских стран приблизил получение Киевом современных истребителей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
По данным источника, союзники Украины пока не готовы передать ВСУ свои боевые истребители, однако визит Владимира Зеленского в ряд западных стран за последние недели приблизил этот момент.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь пообещал в ближайшее время начать обучение пилотов Вооружённых сил Украины управлению американскими F-16. По его словам, летом на территории Соединённого Королевства будет открыт учебный центр для подготовки лётчиков ВСУ к управлению соответствующих самолётов.
Также в Великобритании, как следует из заявления канцелярии британского премьер-министра, в период с 2014 года обучили более 37 000 украинских военнослужащих в рамках операции «Орбиталь». Кроме того, Лондон предоставил Киеву военную поддержку на сумму 3,2 миллиарда фунтов стерлингов.