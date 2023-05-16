Киев, 16 мая, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Облёт президентом Украины Владимиром Зеленским европейских стран приблизил получение Киевом современных истребителей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По данным источника, союзники Украины пока не готовы передать ВСУ свои боевые истребители, однако визит Владимира Зеленского в ряд западных стран за последние недели приблизил этот момент.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь пообещал в ближайшее время начать обучение пилотов Вооружённых сил Украины управлению американскими F-16. По его словам, летом на территории Соединённого Королевства будет открыт учебный центр для подготовки лётчиков ВСУ к управлению соответствующих самолётов.

Также в Великобритании, как следует из заявления канцелярии британского премьер-министра, в период с 2014 года обучили более 37 000 украинских военнослужащих в рамках операции «Орбиталь». Кроме того, Лондон предоставил Киеву военную поддержку на сумму 3,2 миллиарда фунтов стерлингов.