Киев, 16 мая, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, включая Киев и Киевскую область. Об этом 16 мая свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в 01:58 мск сначала в Николаевской области, а затем в остальных регионах Украины. В 03:00 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской области — в этом регионе режим воздушной тревоги объявлен позднее, чем в остальных областях Украины.

Кроме того, воздушная тревога объявлена и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей, а также части ДНР, остающейся под контролем ВСУ.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и на территории Черниговской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие.