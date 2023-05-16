В Тбилиси прошла акция протеста с требованием к властям Грузии отказаться от авиасообщения с Россией

Тбилиси, , 03:17 — REGNUM Небольшая акция протеста прошла в грузинской столице Тбилиси, участники которой потребовали от властей Грузии отказаться от авиасообщения и безвизового режима с Россией, передает телекомпания «Формула».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Демонстранты собрались у здания парламента республики. Они держали в руках плакаты с призывом «отказаться от всего русского».

Протестующие также потребовали ввести ограничения на въезд россиян в Грузию. Среди участников митинга не было представителей ни одной из оппозиционных партий республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на авиасообщение с этой страной. Грузинский президент Саломе Зурабишвили написала 10 мая о том, что отмена Россией визового режима и снятие запрета на авиасообщение являются неприемлемыми шагами.

11 мая заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз призывает Грузию не пускать российские самолёты на свою территорию. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в свою очередь раскритиковал западные страны за подобные просьбы, а также за призывы к Тбилиси следовать санкциям против России.