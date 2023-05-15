Рим, 16 мая, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины получили французско-итальянский зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил итальянская газета La Stampa.

(сс)Georges Seguin SAMP-T

По данным источника, зенитный ракетный комплекс SAMP-T уже доставлен на территорию Украины и будет обслуживаться 20 подготовленными специалистами.

SAMP-T представляет собой противоракетную систему, разработанную консорциумом Eurosam. Основным назначением ЗРК является защита важных объектов как от крылатых ракет, так и от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В начале апреля спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Украина в ближайшее время получит не только SAMP-T, но и другие западные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, NASAMS и Iris-T.