В Китае разъяснили цели воздействия США на Европу через поставки оружия Украине

Пекин, , 02:48 — REGNUM Соединённые Штаты воздействуют на Европу через поставки вооружения Украине с целью ослабить Россию. Об этом 15 мая сообщает китайское издание Global Times.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что США продолжают наращивать военную помощь Украине, серьёзным подтверждением этому служат и визиты украинского президента Владимира Зеленского в страны Европы.

«Вашингтон также похитил европейские страны для поставки оружия Киеву. Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь Штатам использовать украинский вопрос для противодействия России и ее ослабления», — такого мнения придерживается военный эксперт Сун Чжунпин.

Как пояснил Чжунпин, Запад лишь раздувает украинский конфликт своими действиями. Эксперт указал, что для прекращения конфликта Вашингтону следует добиться начала мирных переговоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил постпред России в ООН Василий Небензя, Киев практикует откровенно террористические методы, пользуясь попустительством Запада и международных организаций, в том числе Совбеза ООН.