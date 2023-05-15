Минск, 16 мая, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Войска противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии перевели в режим повышенной боевой готовности. Об этом президенту страны Александру Лукашенко сообщили в понедельник, 15 мая, во время посещения Центрального командного пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Он [Лукашенко — ред.] отметил, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже на протяжении нескольких суток», — сообщило агентство БелТА.

По словам президента, его интересует обстановка вокруг страны, а также направления и перспективы развития этой обстановки.

Ранее о том, что Александр Лукашенко находится в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого». Глава государства впервые с 9 мая вышел на публику.