«Ъ»: ЕС избежал рецессии и станет усиливать попытки экономического сдерживания России и Китая

Брюссель, , 02:37 — REGNUM Евросоюз смог избежать рецессии и собирается усилить деятельность по экономическому сдерживанию России и Китая, написала газета «Коммерсантъ».

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье отмечается, что Еврокомиссия повысила прогнозы по экономике ЕС на ближайшие годы. В Брюсселе ожидают, что к 2024 году экономический рост в Евросоюзе «ускорится до потенциально возможного показателя — 1,7%».

Авторы публикации также указывают на то, что власти ЕС планируют сосредоточиться на поддержании таких темпов роста. С этой целью они намерены реализовывать политику энергоперехода для снижения зависимости энергетики от ископаемого топлива.

Кроме того, в Брюсселе хотят пересмотреть условия торговли с Китаем и ужесточить контроль за исполнением действующих против России санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что одной из самых пострадавших от кризиса европейских стран стала Германия. При этом он подчеркнул, что речь идёт не о «глубокой рецессии», а о «небольшом сокращении».

Чиновник также добавил, что ЕС прошёл пик инфляции, а различные показатели настроений достигли нормального состояния.