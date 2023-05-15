Киев, 16 мая, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева за взятку в 2,7 миллиона долларов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«НАБУ задержало председателя Верховного суда Князева на взятке около 2,7 миллиона долларов», — сообщил депутат.

По словам Гончаренко, Князев стал самым высоким по статусу арестованным за взятку высокопоставленным чиновником за всю историю Украины.

В конце марта Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации коррупционной схемы в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. По данным СБУ, участники коррупционной схемы требовали деньги с представителей предприятий, экспортирующих агропродукцию из Украины в рамках зерновой сделки.