Министр финансов Йеллен подтвердила прогноз по дате дефолта США и призвала повысить потолок госдолга

Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Конгрессу США следует незамедлительно повысить потолок госдолга, чтобы избежать дефолта, говорится в письме американского министра Джанет Йеллен в адрес законодательного органа страны.

Джанет Йеллен Federalreserve

Она подтвердила, что дефолт Соединённых Штатов, скорее всего, произойдет к началу следующего месяца, а потенциально уже 1 июня, поскольку минфин к этому времени потеряет возможность отвечать по правительственным обязательствам.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Джанет Йеллен предупредила, что если американский президент Джо Байден решит применить поправку, позволяющую избежать дефолта вопреки позиции Конгресса США, то в стране начнётся конституционный кризис.

10 мая Джо Байден заявил, что дефолт Соединённых Штатов вызовет проблемы во всём мире. Он обвинил в надвигающемся на страну кризисе Республиканскую партию.