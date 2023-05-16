Илону Маску направили повестку в суд по делу банка JP Morgan Chase и Джеффри Эпштейна

Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Судебную повестку бизнесмену Илону Маску направили власти Американских Виргинских островов в связи с иском в отношении одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase, обвиненного в помощи финансисту Джеффри Эпштейну в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщила 15 мая телекомпания СNBC со ссылкой на документ.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телекомпании, требование вызвать в суд американского предпринимателя и владельца компании Twitter власти островов обосновали тем, что Эпштейн «мог или пытался ссылаться» на Маска при взаимодействии с банком.

Уточняется, что комментарий Маска по данному вопросу телекомпании получить не удалось.

Прокуратура Американских Виргинских островов подала иск против JP Morgan Chase в конце 2022 года. Повестки по делу были направлены основателю Google Сергею Брину, сопредседателю сети отелей Hyatt Томасу Притцкеру, а также медиамагнату Мортимеру Цукерману и инвестору Майклу Овитцу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июне 2022 года в США начались слушания по вопросу вынесения приговора для Гилейн Максвелл, обвиняемой в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних совместно с финансистом Эпштейном.

Сам Эпштейн был задержан в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Уголовное преследование в отношении него было прекращено после самоубийства финансиста в тюремной камере 10 августа 2019 года.