Вашингтон, 16 мая, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал опубликованный в понедельник, 15 мая, доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией в ходе президентских выборов в 2016 году.

Gage Skidmore Трамп

«После продолжительного исследования спецпрокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование о [моих] связях с Россией. Другими словам, американское общество было обмануто», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Доклад специального прокурора Соединённых Штатов Америки Джона Дарэма был опубликован в понедельник, 15 мая. В нём говорится, что у Федеральному бюро расследований (ФБР) не хватило доказательств для расследования президентской кампании Дональда Трампа.

По словам спецпрокурора, ФБР доверились заведомо недостоверной информации, которую распространили политические соперники 45-го президента США, в том числе и сторонники Хиллари Клинтон.