Вашингтон, 16 мая, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов Америки имело данные о том, что штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сфабриковал историю о связях Дональда Трампа с Россией. Об этом в своём докладе заявил спецпрокурор Джон Дарэм.

Gage Skidmore Трамп

«У ФБР не хватало реальных доказательств для расследования президентской кампании Дональда Трампа, и они слишком полагались на информацию, которую распространяли политические противники Трампа», — написал Дарэм, отметив, что расследование, которое началось ещё в марте 2019 года, завершено.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединённых Штатов Америки Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором утверждалось, что российская сторона вмешивалась в избирательный процесс США в 2016 году.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал действующие власти Соединённых Штатов Америки за поставки оружия и военной техники Украине. По его словам, подобные действия могут привести к нарушению обороноспособности страны.