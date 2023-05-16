В МИД отреагировали на слова Макрона о геополитическом поражении России

Москва, , 00:40 — REGNUM Попыткой выдать желаемое за действительное являются слова президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России. Такое заявление сделал 15 мая заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Александр Грушко Council.gov.ru

Как указал Грушко, в МИД России уже привыкли слышать такие «молитвенные заклинания», и чем чаще они звучат, тем яснее становится, что политические элиты стран Европы перешли от «агитационной обработки» своих граждан к убеждению «самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности».

Грушко отметил, что единственным способом снять с себя ответственность за кризис, в который «коллективный Запад» погрузил множество стран, стали продолжающиеся поставки военной помощи Украине. Отказ от них означает автоматическое признание Западом своих ошибок, на что он пойти не может.

При этом Франция не может смириться с реальностью крепких дружеских и взаимоуважительных отношений между Россией и Китаем.

Президент Франции Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия якобы всё больше впадает в «вассальную зависимость» от Китая и потерпела «геополитическое поражение».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, утверждение французского лидера Макрона о том, что Россия якобы потерпела «геополитическое поражение» и «впадает в вассальную зависимость» от Китая, не стоит воспринимать серьёзно, оно в корне абсурдно и звучит как популистское высказывание.