* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Блогер Варламов* и певец Слепаков* оспорили в суде решение Минюста о присвоении статуса иноагентов

Москва, , 00:31 — REGNUM Блогер Илья Варламов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) и певец Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) оспорили решение Министерства юстиции РФ о присвоении статуса иноагентов, сообщили журналистам в Замоскворецком суде столицы.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

«В суд поступили административные исковые заявления к Министерству юстиции», — сказали в суде в беседе РИА Новости.

При этом дату рассмотрения исков пока не назначали.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Минюст включил Илью Варламова* в реестр иноагентов за «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Кроме того, в ведомстве присвоили блогеру такой статус за получение поддержки от иностранных источников.

14 апреля в список иноагентов попал Семен Слепаков*. В Минюсте сообщили, что певец получал поддержку от иностранных источников. Кроме того, он выступал против российской специальной военной операции и формировал негативное отношение к военной службе, а также к госслужбе в целом. Помимо этого он отрицательно высказывался в отношении граждан РФ.