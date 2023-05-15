Санкт-Петербург, 16 мая, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации вынесло официальное предостережение жителю Санкт-Петербурга, пытавшемуся узнать информацию о вступлении в ряды иностранного легиона Вооружённых сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями одного из подразделений территориальной обороны ВСУ, входящего в состав так называемого иностранного легиона…» — сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 15 мая.

Источник отметил, что гражданин обратился к представителям одной из организаций с целью выяснить способ попасть в иностранный легион ВСУ в конце 2022 года.

«С учётом того, что действия указанного гражданина… создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»), органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителя Петрозаводска, задержанного за подготовку к госизмене, приговорили к шести годам колонии строгого режима. Как уточнили в управлении ФСБ по Астраханской области, мужчина планировал выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ.