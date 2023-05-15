В Белом доме отказались прокомментировать арест экс-сотрудника посольства США в России

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Сообщения СМИ об аресте гражданина России — экс-сотрудника посольства США в РФ Роберта Шонова, не смог прокомментировать координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 15 мая на пресс-нференции в Белом доме.

На соответствующий вопрос журналиста Кирби ответил, что ему нечего сказать по данной теме. Представитель Белого дома уточнил, что ему нужно изучить информацию по этому вопросу.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе брифинга также отказался от комментариев по данному вопросу, но подтвердил, что «видел эти сообщения».

По данным ТАСС, экс-сотрудник посольства США в РФ Шонов был арестован за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. В Лефортовском суде города Москвы уточнили, что следователи ФСБ просят продлить арест Шонову на три месяца, дата нового судебного заседания пока не назначена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США рассматривают различные варианты для возвращения домой осужденных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Не исключается возможность обмена с Москвой осужденных в других странах россиян.