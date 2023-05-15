Экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил создание Зеленским правительства в изгнании в Лондоне

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может создать правительство Украины в изгнании в Лондоне, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что подобные случаи уже бывали в истории. Так эксперт прокомментировал затянувшуюся поездку украинского лидера по странам Европы.

По мнению Макговерна, такие шаги президента Украины говорят о том, что он испытывает опасения по поводу своей безопасности в Киеве. Экс-аналитик также указал на странное поведение украинского лидера в последнее время.

Эксперт предположил, что глава Украины может принимать наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая украинский президент прибыл в Германию, где его с воинскими почестями встретил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Главу Украины также наградили премией имени Карла Великого.

Позже украинский лидер посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и Лондон, в котором провёл переговоры с премьер-министром Британии Риши Сунаком.