Москва, 15 мая, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Многочисленные поставки оружия и военной техники Вооружённым силам Украины являются попытками западных стран снять с себя ответственной за нынешний кризис, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«Продолжающаяся безоглядная накачка фашиствующего киевского режима вооружениями — единственный способ снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны…» — сказал Грушко.

Замглавы МИД добавил, что бездумная политика западных стран является «геополитической близорукостью», а отказ от неё стал бы равнозначен признанию своих ошибок, на что западные страны не смогут пойти.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал несоответствующими действительности заявления Эммануэля Макрона о том, что «Россия впадает в зависимость от Китая». Песков подчеркнул, что отношения РФ и КНР носят стратегический характер при учёте взаимных интересов сторон.