Киев, 15 мая, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов Америки в отставке Скотт Риттер назвал Вооружённые силы Украины недостаточно подготовленными для проведения масштабной наступательной операции.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Остаётся открытым вопрос: когда Украина будет считать, что у неё достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ответ: скорее всего, «никогда», — написал Риттер в статье для агентства Sputnik.

Военный эксперт добавил, что Киеву также не хватает высококвалифицированных и обученных военнослужащих, а уже обученные в странах НАТО девять бригад не смогут переломить ситуацию в зоне боевых действий.

«Россия смогла адаптироваться к реалиям современного сражения. Эффективность привезённых из США артиллерийских систем, в том числе и HIMARS, сведена на нет в связи с возросшим профессионализмом российских операторов», — отметил Скотт Риттер.

Ранее о том, что Вооружённые силы Украины не готовы к контрнаступлению, также заявил президент страны Владимир Зеленский. В интервью Sky News он отметил необходимость поставок дополнительной военной помощи.