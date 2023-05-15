Анкара, , 22:47 — REGNUM Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер в ходе пресс-конференции 15 мая сообщил о решении провести второй тур президентских выборов.

«Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая», — заявил председатель избиркома.

Ахмет Йенер также добавил, что необходимость в проведении второго тура выборов президента Турции возникла впервые в истории страны.

По итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий президент Турции и единственный кандидат от блока «Республиканский альянс» Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%. Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.