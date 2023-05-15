Макрон опроверг информацию о поставках Францией вооружения Украине для ударов по России

Париж, , 22:35 — REGNUM Информацию о поставках Францией вооружения Украине, позволяющего атаковать Россию, опроверг французский лидер Эммануэль Макрон 15 мая в эфире телеканала TF1.

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не поставляем Украине вооружения, которые позволят ей атаковать Россию или достичь ее территории», — сказал Макрон.

При этом президент Франции отметил, что его страна и в дальнейшем продолжит придерживаться простой стратегии: продолжать помогать Украине защищаться и организовать контрнаступление, когда для этого наступит момент. В дальнейшем, по словам Макрона, Франция будет добиваться возвращения всех сторон конфликта за стол переговоров на условиях, выбранных Украиной, и выстраивать устойчивый мир для неё.

Президент Франции провёл переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским в Париже. В совместном заявлении по итогам встречи двух лидеров указывалось, что Франция взяла на себя обязательство в течение ближайших нескольких недель организовать обучение нескольких батальонов ВСУ и оснастить их лёгкими танками AMX-10RC и бронемашинами. Также Франция намерена поддержать «потенциал противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от российских ударов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил президент Франции Макрон, европейские страны должны не только обеспечить безопасность будущего Украины, но и избавиться от конфронтации с Россией.