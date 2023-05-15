Париж, 15 мая, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Франция не передает Украине вооружения, которыми Киев может атаковать Россию или достигать территории РФ, заявил французский президент Эммануэль Макрон 15 мая в эфире телеканала TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его словам, стратегия Парижа состоит в том, чтобы продолжать оказывать военную помощь украинской стороне. Он также отметил, что Франция собирается организовать контрнаступление ВСУ, чтобы вернуть стороны конфликта за стол переговоров на условиях Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они договорились о том, что Париж и Лондон будут помогать Киеву в противостоянии с Россией и в организации контрнаступления.

15 мая Макрон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил, что в течение ближайших дней Франция собирается обеспечить несколько батальонов ВСУ десятками лёгких танков AMX-10RC. Кроме того, Париж займется подготовкой украинских военнослужащих использованию этой техники.