Москва, , 22:15 — REGNUM Федеральная налоговая служба не подтвердила приостановку операций по счетам организаций, связанных с покойным российским дизайнером Валентином Юдашкиным. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе ФНС.

«ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-секретарь дома моды российского модельера Полина Шаво опровергла информацию об аресте счетов компании из-за долгов. По её словам, бутики на Кутузовском проспекте и Вознесенском проспекте продолжат работать.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая. Несколькими годами ранее модельеру поставили диагноз: рак почки на последней стадии — он и стал причиной смерти.