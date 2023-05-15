Варшава, 15 мая, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Польша «будет работать» над изъятием очередных зданий у посольства России. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС Матеуш Моравецкий

«Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными», — объявил польский политик.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Польша ранее объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Также со счетов посольства России были изъяты деньги. Ранее эти средства были заморожены под тем предлогом, что могут будто бы использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма.

Комментируя случившееся, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал решение польских властей правовым произволом и вопиющим нарушением Венской конвенции.