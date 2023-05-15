Курск, 15 мая, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ 15 мая атаковал экскаватор в Курской области, один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём

Telegram-канал Романа Старовойта Атакованный беспилотником ВСУ экскаватор

«Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор», — сообщил глава области.

По его данным, водителя ранило в плечо. Пострадавшего положили в больницу для операции. Помощь оказывают в том числе врачи из Москвы.

Ранее Старовойт сообщил, что утром 15 мая с украинской стороны по посёлку Краснооктябрьскому Глушковского района было восемь прилётов. Обошлось без пострадавших, от взрывов выбило окно в фельдшерско-акушерском пункте и стёкла в одном из домов.

Кроме того, сегодня ВСУ обстреляли село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области, порядка 600 человек остались без электроснабжения. Пострадавших не было.

12 мая украинские военные обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. От обстрела получили повреждения фасады и заборы трёх домов. Никто из жителей не пострадал, частично было нарушено электроснабжение.