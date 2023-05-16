Москва, 16 мая, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Московский производитель электронных устройств «АТБ Электроника» начнет выпускать карты для работы систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «АТБ Электроника»

«Сегодня на московских площадках активно увеличивают производство электроники — как готовых изделий, так и комплектующих», — заявил Овчинский. Он подчеркнул, что многие изделия создаются на базе собственных технологий. «Столичная компания «АТБ Электроника» разработала встраиваемые в материнскую плату карты, позволяющие решать задачи искусственного интеллекта — запускать необходимые алгоритмы для распознавания, анализа, визуализации и вывода информации», — добавил он. Овчинский отметил, что на сегодняшний день «АТБ Электроника» уже проводит тестирование выпущенных опытных образцов. Серийное производство карт запланировано на начало 2024 года.

Карты для работы ИИ могут быть установлены как на материнскую плату компьютера, так и на серверные устройства. Разработка компании «АТБ Электроника» применима для различных систем ИИ — от тех, которые предназначены для отслеживания и анализа данных видеонаблюдения на предприятии и распознавания лиц в режиме реального времени, до систем идентификации транспортных средств и контроля размещения товаров.