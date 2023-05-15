Анкара, , 21:04 — REGNUM Действующий президент Турции Тайип Эрдоган уверен в своей победе во втором туре выборов главы республики, которые должны пройти 28 мая. Об этом он заявил 15 мая на своей странице в Twitter.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы будем победителями на выборах 28 мая, увеличив количество голосов, полученных 14 мая, и, надеюсь, мы добьёмся исторического успеха», — написал он.

Президент добавил, что продолжит до 28 мая выполнять свои обязанности перед народом. При этом его команда начала готовиться ко второму туру.

Эрдоган также подчеркнул, что в пером туре получил на 2,5 млн голосов больше, чем его ближайший конкурент от «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, Эрдоган набрал более 49% голосов, но не смог преодолеть барьер в 50% для победы в первом туре. За Кылычдароглу проголосовали почти 45% избирателей.

В день голосования на выборах президента Турции проходили также выборы в парламент. Согласно предварительным данным, победил «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития Эрдогана. Эта политсила получит 266 из 600 мест в парламенте. Её объединение с Партией националистического движения (MHP) и партией Yeniden Refah AKP позволит получить 320 мандатов, или 53,2% мест в парламенте.

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