Вашингтон, , 20:40 — REGNUM США всё ещё не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS, несмотря на то что Великобритания уже начала поставки крылатых ракет Storm Shadow. Об этом 15 мая сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Пуск ракеты ATACMS © Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Наш подход к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. В нашей политике по этому поводу изменений нет», — сказал он.

Кирби добавил, что США также пока не планируют передать украинской стороне истребители F-16.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о направлении в США запроса на поставки ракет ATACMS и ожидании на положительный ответ в текущем году. При этом министр заявил, что поставки будут зависеть от ситуации на фронте.

Как сообщало ИА REGNUM, о передаче Украине ракет Storm Shadow в Великобритании сообщили на прошлой неделе. ВСУ начали применять это вооружение по Луганску: нанесли удары 12 и 15 мая.

При этом 15 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские ПВО смогли сбить одну ракету Storm Shadow.