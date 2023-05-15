Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Москве

Москва, , 20:25 — REGNUM В Москве в многоквартирном доме № 10, расположенном на Заповедной улице, 15 мая произошёл пожар. Жертвой возгорания стал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Пожарная машина © Илья Питалев/РИА Новости

Площадь пожара составила 50 кв. м. В результате происшествия один человек погиб, один — пострадал. Шесть человек эвакуировали с места происшествия.

Из-за высокой температуры в квартире произошло обрушение межкомнатной перегородки. Всего спасено восемь человек, двое из которых — дети.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что из башни «Федерация» в комплексе «Москва-Сити» эвакуировали около тысячи человек из-за угрозы пожара. Сработала противопожарная сигнализация, однако возгорания на месте пожарные не обнаружили.