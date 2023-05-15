Нью-Йорк, США, 15 мая, 2023, 20:43 — ИА Регнум. В рамках черноморской зерновой сделки украинскую аграрную продукцию вывозили в основном в богатые страны, а в беднейшие ушло менее 3%. Об этом 15 мая заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

«Без малого год сельхоззапасы Украины истощает и без того сытый Запад», — сказал он.

Постпред РФ отметил, что в страны ЕС ушло 40% украинской продукции. Объёмы поставок продуктов в страны Африки начали расти только с марта 2023 года благодаря исключительно усилиям Москвы — единственной стороны, боровшейся за то, чтобы африканские страны были в приоритете при поставках.

Небензя добавил, что России не дают поставлять удобрения в другие страны, несмотря на условия зерновой сделки. Киев отказывается даже обсуждать вопрос разблокирования аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

«Экспорт аммиака должен был быть запущен параллельно с вывозом зерновых, однако этого так и не произошло», — сказал постпред РФ.

Он также отметил, что украинская сторона постоянно выдвигает новые условия, которые не были предусмотрены зерновой инициативой.

Ранее Небензя отметил, что зерновая сделка длится почти год, но до сих пор нет даже подвижек к выполнению условий РФ. США и ЕС не снимают санкции с российских экспортёров, а также с «Росссельхозбанка», который обеспечивает финансовое сопровождение экспорта аграрной продукции.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 15 мая отметил, что срок сделки завершается 18 мая. До этого времени планируется провести переговоры по её продлению.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет продлевать черноморскую инициативу, пока не добьется соблюдения своих интересов.