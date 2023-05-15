Санкт-Петербург, , 20:03 — REGNUM Появились видеокадры, на которых видно, как бывший сожитель выследил девушку, вытащил её из троллейбуса за волосы и избил. Кадры опубликовал 15 мая РЕН ТВ.

Троллейбус © Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина 14 мая напал на 39-летнюю женщину в троллейбусе и пришёл добивать её в больницу. Ранее сообщалось, что между потерпевшей и её 42-летним возлюбленным произошла ссора. Мужчина избил женщину, после чего пострадавшую доставили в больницу. Тогда мужчина пришёл в больницу и напал на неё там.

На записи видно, как 42-летний мужчина заходит в троллейбус. Увидев его, 39-летняя женщина выбегает из транспортного средства и забегает в другой. Но преследователь быстро её догнал, схватил за волосы, вытащил из другого троллейбуса и потащил по земле, после чего начал избивать.

Мужчина также выхватил из рук экс-сожительницы сумку, которую забрал с собой.

Правоохранители по горячим следам задержали преступника. Против него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Позже в больнице сообщили, что женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ранение мягких тканей. Её состояние оценивается как тяжёлое.