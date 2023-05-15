Минск, 15 мая, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Андрей Лукьянович заявил 15 мая, что армия страны ожидает поставок новых зенитных ракетных комплексов и самолётов Су-30СМ. Главной задачей ВВС он назвал несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в мирное время.

РИА Новости Истребитель Су-30СМ

Как отметил Лукьянович, проверки ПВО проводятся в Белоруссии ежемесячно и их результаты показали, что Военно-воздушные силы со своей задачей справляются. Но при этом командующий подчеркнул, что совершенствованию также уделяется много внимания, в том числе путём закупки новых образцов вооружений и техники.

«Мы ожидаем в этом году поставку новых зенитных ракетных комплексов. И для авиации — новые самолеты Су-30СМ», — процитировал Лукьяновича «Sputnik Беларусь».

Закупки запланированы и на будущее в рамках плана строительства и развития Вооружённых сил Белоруссии до 2025 года.

Ранее Лукьянович сообщил о закупке российских вертолётов Ми-35М. По его данным, на первом этапе после их получения будет сформирован отряд из четырёх машин, а в дальнейшем — целая эскадрилья. Белорусские пилоты уже прошли необходимое обучение. В министерстве обороны республики также сообщали о проведении в рамках регулярных проверок боевой готовности совместного патрулирования самолётами ВКС России и ВВС Белоруссии.