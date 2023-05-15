Москва, , 19:54 — REGNUM Алексей Васильев

Уголь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным «Коммерсанта», аналитики профильного ведомства ожидают, что к 2040 году мировой спрос на уголь сократится на две трети. Основные причины — выход на самообеспеченность таких крупнейших импортеров, как Индия и Китай, и, конечно, завершение глобальной декарбонизации.

Из-за этого доля угля в мировом энергетическом балансе снизится вдвое, а доля ВИЭ, наоборот, вырастет в 2,5 раза. Причем именно поэтому потребление энергетического угля будет сокращаться быстрее, чем коксующегося.

Чтобы минимизировать негативные последствия для самой отрасли и для угледобывающих регионов, Минэнерго предлагает наложить мораторий на сверхплановую индексацию железнодорожных тарифов и повышение налогов, а также снизить себестоимость добычи. С учетом прогнозируемых масштабов бедствия сравнительная мягкость тарифного и фискального режимов — попытка «надышаться перед смертью».

Подобные идеи могут использоваться в аппаратной борьбе, например с РЖД или Минфинов, но едва ли они подойдут для предотвращения структурного кризиса российской угледобычи. А как (и куда дальше) снижать себестоимость в условиях санкций и/или их «производных», вроде дисконтов относительно мировых бенчмарков, удорожания страхования и фрахта, — вообще непонятно. Точнее — понятно, но тогда надо уже сейчас срезать зарплаты шахтерам, закрывать шахты и получать с опережением весь тот набор социально-политических рисков, которым чревато падение мирового спроса на уголь.

Впрочем, «ползти на кладбище» угольщикам пока рановато. По крайней мере, как полагает Андрей Сизов, председатель правления ООО «Балтийский метанол» — набор антикризисных инструментов не исчерпывается предложенными Минэнерго.

«Падение доходов от угольного экспорта — проблема не только для России. Для Индонезии, Колумбии или ЮАР это будет не менее (если не более) серьезным ударом, чем для нас. Им тоже хотелось бы избежать социально-политического негатива, связанного с закрытием шахт и массовыми увольнениями. Причем эти страны точно не являются «недружественными». А значит, у руководителей российского ТЭКа и дипломатов есть поле для маневра — для поиска путей координации ценовой политики с другими лидерами мирового угольного рынка» — отмечает эксперт.