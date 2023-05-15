Москва, 15 мая, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Около тысячи человек эвакуировали из башни «Федерация» в комплексе «Москва-Сити» после срабатывания сигнализации, сообщил 15 мая ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Москва-Сити

«В башне «Федерация» сработала автоматическая пожарная сигнализация», — рассказал источник.

Пожарные выяснили, что сигнализация включилась в пекарне.

Возгорания на месте не обнаружили.

Источник ИА REGNUM сообщил 15 мая о пожаре в посольстве Ливии в Москве на Мосфильмовской улице. По его данным, возгорание возникло в одном из помещений из-за непотушенной сигареты. Прибывшие пожарные внутрь здания не попали — огонь сотрудники дипмиссии потушили своими силами.

Также 15 мая в Москве в административном здании вспыхнул пожар. Уточняется, что возгорание произошло на Фрунзенской набережной, д. 30. Огонь вспыхнул на мансардном этаже.

Кроме того, в этот же день пожар вспыхнул в Москве на улице Адмирала Ушакова. Там загорелся магазин «Перекрёсток». Очевидцы сообщили о сильном задымлении.