Павлово, Нижегородская область, 15 мая, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В городе Павлово в Нижегородской области избили 17-летнего сына федерального судьи за отказ снять георгиевскую ленту. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Артем Кулекин/РИА Новости Георгиевская лента

За день до происшествия подросток возвращался вечером с прогулки, по дороге домой к мальчику подошёл незнакомец и попросил снять ленту. Услышав отказ, мужчина пригрозил юноше.

На следующий день преступник исполнил свою угрозу. Он подкараулил подростка у магазина, повалил на землю, избил, после чего оторвал георгиевскую ленточку и, выкрикнув оскорбление «русня», скрылся.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в столице Катара Дохе удалили с трибун российских болельщиков, которые пришли посмотреть соревнования с георгиевскими лентами на одежде. Организаторы попросили троих болельщиков снять ленты. Однако те отказались это сделать, и их попросили покинуть арену, запретив в дальнейшем посещать соревнования.