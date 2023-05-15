Суд назначил мужу блогера Блиновской Алексею меру пресечения в виде запрета определённых действий

Москва, , 19:40 — REGNUM Пресненский суд Москвы в ходе заседания 15 мая назначил мужу блогера Елены Блиновской Алексею меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Алексей Блиновский в Пресненском суде © Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

«Алексею запрещено пользоваться телефоном, интернетом и общаться со свидетелями и другими участниками уголовного дела, кроме самой Елены Блиновской», — сообщили журналисты.

Обвиняемый вину не признал. Суд назначил меру пресечения, которую требовало обвинение.

Блиновскую 27 апреля задержали в Москве по уголовному делу о неуплате налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера обвинили в занижении полученных доходов и неуплате налогов на общую сумму свыше 918 млн рублей. Её отправили под домашний арест.

СК 15 мая сообщил о предъявленных обвинениях её мужу — также в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём. Он фигурирует в уголовном деле как пособник Блиновской.

По версии следствия, супруги привлекли к своей деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через «дробление» бизнеса для занижения доходов путём распределения их на взаимозависимых лиц.

Председатель СК Александр Бастрыкин 14 мая заявил, что Блиновская выплатила 10 млн рублей в счёт погашения налоговой задолженности.