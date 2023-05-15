Алексей Блиновский отказался признать вину в уклонении от уплаты налогов

Москва, , 19:42 — REGNUM Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский не считает себя виновным в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Вопрос об избрании ему меры пресечения решался 15 мая в Пресненском суде Москвы.

Алексей Блиновский (справа) в Пресненском суде © Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Как сообщил ТАСС, мужчина не признал вину в пособничестве супруге и легализации незаконно нажитых средств. Во время слушаний следователь заявила, что в ходе допроса в СК Блиновский дал показания по существу предъявленных обвинений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет потребовал от суда запрет определённых действий для мужа Блиновской. По версии следствия, супруги привлекли к своей деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих в специальных налоговых режимах, чтобы «дробить» свой бизнес для занижения доходов путём распределения их на всех взаимозависимых лиц.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер занизила полученные доходы и не заплатила свыше 918 млн рублей. Позже её отправили под домашний арест. Председатель СК Александр Бастрыкин 14 мая заявил, что Блиновская выплатила 10 млн рублей в счёт погашения налоговой задолженности.