Москва, 15 мая, 2023, 19:21 — ИА Регнум. На базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) стартовало обучение социальных координаторов для фонда «Защитники Отечества».

РИА Новости Военнослужащий

Обучение будет проходить в Московском кампусе РАНХиГС, региональных филиалах Академии и в университетах-партнерах. Планируется подготовить более 3 тысяч специалистов, способных оказывать помощь и сопровождение для ветеранов СВО и их семей.

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва отметила, что главная цель работы организации — это помощь в решении проблем участников СВО и адресное сопровождение ветеранов и их семей.

«Важно дойти до каждого из них, лично пообщаться, вникнуть в особенности конкретной жизненной ситуации. Для этого мы начали подготовку социальных координаторов, которые получат необходимые для такой работы знания и будут на связи с подопечными фонда в режиме 24/7», — сообщает Цивилёва.

В обязанности социальных координаторов будет входить, например, работа с запросами по получению статуса «ветеран боевых действий», установление инвалидности, обеспечение инвалидов СВО современными техническими средствами реабилитации. Исполняющий обязанности ректора президентской академии Алексей Комиссаров рассказывает, что у новых специалистов фонда будет довольно объёмный перечень обязанностей.

«Ветераны могут сталкиваться с разными проблемами — психологической адаптацией, поиском работы, социальными выплатами и медицинскими вопросами. Навыки, которые получат социальные координаторы, позволят им объективно оценивать кризисные ситуации и эффективно решать стоящие перед ними задачи», — отмечает Комиссаров.

По словам представителей фонда, результатом обучения станет единое ценностное понимание деятельности фонда, целевое применение профессиональных знаний, профессиональная коммуникация и обмен опытом между отделениями фонда «Защитники Отечества» и социальными координаторами.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Фонд помогает участникам СВО, а также семьям бойцов в получении полагающихся мер поддержки от государства и включает в себя медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.