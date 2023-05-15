Мантуров заявил о планах Минпромторга повысить ввозные таможенные пошлины по некоторым позициям

Москва, , 19:10 — REGNUM Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о том, что планируется повышение ввозных таможенных пошлин по ряду позиций для обеспечения тарифной защиты локальных производителей готовой продукции. Об этом 15 мая сообщил ТАСС.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас мы отошли от практики «пакетного» принятия решений об обнулении пошлин и движемся в сторону повышения таможенного тарифа, что позволит предоставить нашим производителям продукции высокого передела максимальную тарифную защиту по тем категориям, где освоено собственное производство», — сказал вице-премьер.

Мантуров напомнил, что в 2022 году по инициативе России обнулили ввозные таможенные пошлины на 1300 позиций в фармацевтической, металлургической, микроэлектронной и других отраслях промышленности. Позже в отношении 370 товарных позиций продлили меру до конца марта 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что профильные органы власти должны проанализировать таможенную политику и в случае необходимости скорректировать её. Путин считает необходимой донастройку таможенно-тарифной политики.