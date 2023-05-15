Москва, 15 мая, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о том, что планируется повышение ввозных таможенных пошлин по ряду позиций для обеспечения тарифной защиты локальных производителей готовой продукции. Об этом 15 мая сообщил ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

«Сейчас мы отошли от практики «пакетного» принятия решений об обнулении пошлин и движемся в сторону повышения таможенного тарифа, что позволит предоставить нашим производителям продукции высокого передела максимальную тарифную защиту по тем категориям, где освоено собственное производство», — сказал вице-премьер.

Мантуров напомнил, что в 2022 году по инициативе России обнулили ввозные таможенные пошлины на 1300 позиций в фармацевтической, металлургической, микроэлектронной и других отраслях промышленности. Позже в отношении 370 товарных позиций продлили меру до конца марта 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что профильные органы власти должны проанализировать таможенную политику и в случае необходимости скорректировать её. Путин считает необходимой донастройку таможенно-тарифной политики.