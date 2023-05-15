Москва, 15 мая, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В филиале главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко 15 мая состоялись мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения во время СВО, говорится в пресс-релизе фонда «Защитники Отечества».

Иван Шилов ИА REGNUM Военнослужащий

Мастер-классы провели участники боевых действий, чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, тренеры и специалисты сборных команд России. Они провели мастер-классы по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, баскетболу и фехтованию на колясках, армрестлингу, настольному теннису и другим видам спорта.

В рамках торжественной программы открытия перед пациентами госпиталя и паралимпийцами выступила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она пожелала ветеранам скорейшего восстановления, а спортсменам — успехов в занятиях спортом.

«Спорт — это один из самых эффективных способов реабилитации для людей, получивших тяжёлые травмы и инвалидность. Спортсмены-паралимпийцы — гордость России. Их воля к победе, уверенность в собственных силах всегда вызывают только искреннее восхищение», — сказала Цивилева.

Основная задача фонда — помочь ветеранам СВО быстрее вернуться к привычной жизни.

К собравшимся также обратился начальник филиала № 3 главного военного клинического госпиталя Бурденко, подполковник медицинской службы Сергей Попов. По его словам, такие мероприятия являются хорошей поддержкой для пациентов. Это важно, чтобы бойцы могли видеть на примере спортсменов-паралимпийцев, что жизнь не потеряна, что всегда есть куда стремиться и чем заниматься, добавил Попов.

В мероприятии также приняли участие члены Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первый замсекретаря Общественной палаты, Герой России Вячеслав Бочаров и референт управления президента России по общественным проектам, Герой России Алексей Романов. Также на мероприятии присутствовали председатель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гендиректор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачев, а также представители Минспорта России.

Президент России Владимир Путин подписал 3 апреля 2023 года указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Одна из ключевых задач фонда — вовлечение ветеранов в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан. Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.