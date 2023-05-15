Глава МИД Украины Кулеба объяснил поездки Зеленского в Европу сбором оружия для контрнаступления ВСУ

Киев, , 18:57 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 15 мая, что в поездках по Европе украинский президент Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления. Как подчеркнул глава МИД страны, глава государства принципиально не посещает страны, с которыми у республики нет договорённостей о конкретных военных поставках.

Затарился Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Президент собирает оружие для контрнаступления. Не только для конкретного контрнаступления», — написал Кулеба на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент посетил несколько зарубежных государств с целью получения военной и финансовой помощи. Так, визит Зеленского в Германию пользователи Сети назвали клоунским шоу и посоветовали ему, наконец, сменить милитари-одежду на что-то более подходящее для официальных визитов. В мятых штанах и толстовке он успел побывать и на приёме у британского монарха Карла III.

В самой Великобритании визит Зеленского вызвал критику и осуждение из-за выпрашивания денег. А во время встречи с папой Римским Франциском украинский президент нарушил правила этикета: не пропустил понтифика перед собой, когда входил в его кабинет, и не поднялся, сидя в кресле, когда один из советников папы пожимал ему руку.