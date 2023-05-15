В Доме моды покойного модельера Валентина Юдашкина опровергли сообщения об аресте счетов

Москва, , 18:44 — REGNUM Дом моды модельера Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая, официально опроверг сведения об аресте счетов из-за долгов. Об этом «Ленте. ру» сообщила 15 мая пресс-секретарь компании Полина Шаво.

Цветы и портрет модельера возле дверей в Дом моды Валентина Юдашкина © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Эту информацию мы не подтверждаем», — заявила пресс-секретарь.

По её словам, бутик на Кутузовском проспекте продолжает работать, бутик на Вознесенском проспекте также продолжает работать. Дом моды готовится к выходу новой коллекции.

Уточняется также, что креативный директор бренда Галина Юдашкина продолжает оставаться на должности главы Дома моды.

Telegram-канал Mash 15 мая сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета модного дома Валентина Юдашкина. Это произошло меньше чем через две недели после смерти модельера. По данным источника, компания Юдашкина не отчиталась перед налоговой за весь 2022 год. Уточняется, что пару лет назад на балансе ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» висели 118 млн рублей.