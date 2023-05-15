Донецк, , 18:44 — REGNUM В Донецке вечером 15 мая произошло шесть взрывов, сработала система ПВО. Об этом сообщили силовые структуры региона.

Донецк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Силовики уточнили, что несколько ракет сбито над жилыми кварталами в юго-восточной части города. Также взрывы прогремели над центральной частью Донецка и Макеевкой.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ДНР две шахты оказались обесточены из-за обстрела украинскими войсками. 84 шахтёра находились на шахте имени Засядько и двое — на шахте имени Горького. Пострадавших нет.