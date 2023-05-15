Донецк, 15 мая, 2023, 18:44 — ИА Регнум. В Донецке вечером 15 мая произошло шесть взрывов, сработала система ПВО. Об этом сообщили силовые структуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецк

Силовики уточнили, что несколько ракет сбито над жилыми кварталами в юго-восточной части города. Также взрывы прогремели над центральной частью Донецка и Макеевкой.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ДНР две шахты оказались обесточены из-за обстрела украинскими войсками. 84 шахтёра находились на шахте имени Засядько и двое — на шахте имени Горького. Пострадавших нет.